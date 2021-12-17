БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2021 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,4 процента (2,2 миллиарда долларов) и составили 53 миллиарда долларов, передает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк.

Резервы ЦБА выросли на 10,2 процента и превысили семь миллиардов долларов.

Как сообщает Центробанк, если текущие тенденции сохранятся, то в 2022 году ожидается значительный профицит платежного баланса.

Хотя спрос на валютных аукционах, проводимых Центральным банком после последнего заседания, увеличился, в целом баланс на валютном рынке сохранился, а обменный курс национальной валюты в течение года продемонстрировал стабильность.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)