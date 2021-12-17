Центробанк обнародовал обновленные прогнозы по инфляции в Азербайджане (версия 2)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 16:35

БАКУ /Trend/ - Согласно обновленным прогнозам, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году ожидается на уровне 6,3-6,6 процента, а годовая - 11,4-11,9 процента, передает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В соответствии с базовым прогнозом, с первого квартала 2022 года инфляция в Азербайджане стабилизируется, а со второй половины года - выйдет за верхнюю границу целевого диапазона.

"Согласно официальной статистике, месячная инфляция в ноябре составила 1,5 процента, а за 12 месяцев - 11,1 процента. Среднегодовая инфляция в январе - ноябре составила 6,2 процента, а среднегодовая базовая инфляция - 3,9 процента. Рост инфляции продолжается по всем подгруппам товаров и услуг", - говорится в сообщении ЦБА.

Кроме того, регулятор отмечает, что в ноябре индекс потребительских цен на продукты питания вырос на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая продовольственная инфляция составила 14,9 процента. Среднегодовая продовольственная инфляция в январе - ноябре составила 7,4 процента.

"Цены на непродовольственные товары в ноябре выросли на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а за последний год - на 7,1 процента. Среднегодовая непродовольственная инфляция в январе - ноябре составила 4,8 процента. Услуги подорожали на 1,6 процента в ноябре и на 9,1 процента - в годовом исчислении. Среднегодовая инфляция в сфере услуг в январе - ноябре составила 5,4 процента. Воздействие фактора либерализации цен, применяемого государственным регулированием к инфляции в сфере услуг, продолжается", - говорится в сообщении ЦБ.

Также отмечается, что рост годовой инфляции в основном связан со внешними факторами, к примеру, с ростом мировых цен на сырьевые товары и проблемами в глобальной цепочке поставок.

"По данным Всемирного банка, в ноябре цены на энергоносители на мировых биржах выросли в 2,1 раза, а на неэнергетические товары - на 24,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продукты питания выросли на 1,2 процента в ноябре и на 27,3 процента - в годовом исчислении. За прошедший год мучные изделия подорожали на 23,2 процента, молочные продукты - на 19,1 процента, сливочное масло - на 51,4 процента, сахар - на 36,4 процента. Ухудшение погодных условий в ряде стран-экспортеров продовольствия также влияет на мировые цены на продукты питания", - говорится в сообщении регулятора.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)