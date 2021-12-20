Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) повысило учетную ставку с 7 до 7,25 процента. При этом верхний предел процентного коридора был повышен с 8 до 8,25 процента, а нижний остался без изменений - на уровне 6 процентов.

Также стало известно, что в январе - ноябре 2021 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,4 процента (2,2 миллиарда долларов) и составили 53 миллиарда долларов. Резервы ЦБА выросли на 10,2 процента и превысили 7 миллиардов долларов. По данным регулятора, если текущие тенденции сохранятся, то в 2022 году ожидается значительный профицит платежного баланса.

Кроме того, на прошлой неделе сообщалось, что доля турецкой лиры в активах и обязательствах банковской системы Азербайджана незначительна. Поэтому изменение курса национальной валюты Турции не повлияет на валютную позицию банковской системы Азербайджана. Регулятор отмечает, что в Азербайджане сохраняется макроэкономическая и финансовая стабильность. Быстрый рост ненефтяного экспорта и профицит платежного баланса, сформированный в условиях благоприятных мировых цен на нефть, поддерживают баланс на валютном рынке. Улучшение ожиданий сопровождается снижением долларизации. В этих условиях снижение курса турецкой лиры не влияет на соотношение спроса и предложения на валютном рынке и курс маната к доллару США. Изменение курса турецкой лиры не оказывает существенного влияния на инфляцию в Азербайджане. Кроме того, в ЦБА считают, что обесценивание турецкой лиры может временно изменить ее долю в различных банковских переводах по сравнению с другими валютами. Однако регулятор не ожидает, что изменения в географии переводов или в валютной структуре окажут существенное влияние на финансовую систему Азербайджана в целом.

В соответствии с базовым прогнозом ЦБА, с первого квартала 2022 года инфляция в Азербайджане стабилизируется, а со второй половины года - выйдет за верхнюю границу целевого диапазона. Согласно официальной статистике, месячная инфляция в ноябре составила 1,5 процента, а за 12 месяцев - 11,1 процента. Среднегодовая инфляция в январе - ноябре составила 6,2 процента, а среднегодовая базовая инфляция - 3,9 процента. Инфляционный рост продолжается по всем подгруппам товаров и услуг. Кроме того, регулятор отмечает, что в ноябре 2021 года индекс потребительских цен на продукты питания вырос на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая продовольственная инфляция составила 14,9 процента. Среднегодовая продовольственная инфляция в январе - ноябре составила 7,4 процента.

Также на прошлой неделе стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) расширит доступ малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана к финансированию. В банке отметили, что ЕБРР планирует выделить азербайджанскому Bank Respublika кредит в размере 13,5 миллиона долларов, что будет способствовать удвоению поддержки банковского сектора Азербайджана. Первая кредитная линия на сумму около 9,5 миллиона долларов будет предоставлена в рамках механизма сельскохозяйственного финансирования Азербайджана. Этот механизм, поддерживаемый фондами ЕС, направлен на расширение финансирования сельскохозяйственного сектора Азербайджана, что позволит ускорить его развитие. Кроме того, по данным банка, другая кредитная линия на сумму около четырех миллионов долларов будет предоставлена малому и среднему бизнесу Азербайджана.

Также на прошлой неделе сообщалось, что ожидаемое изменение платежной системой Visa части межбанковских комиссий при оплате товаров в России не затронет страны Центральной Азии и Азербайджан. Решения по вопросам ценообразования принимаются по отдельным регионам, и какое-либо изменение в России не затронет страны Центральной Азии и Азербайджан, сообщили в Visa.

Кроме того, стало известно, что Азиатский банк развития (АБР) повысил прогнозы по росту ВВП в странах Центральной Азии на 2021 год с 4,1 до 4,7 процента, что отражает улучшение прогнозов по Азербайджану, Грузии, Казахстану, Таджикистану и Узбекистану из-за их в целом устойчивого восстановления в первые три квартала 2021 года.

Также сообщалось, что в ходе визита в Азербайджан регионального операционного менеджера Исламского банка развития (ИБР) Фарида Ахмеда Хана, представители банка посетили министерство цифрового развития и транспорта. На встрече стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, а также потенциальные проекты, которые могут быть профинансированы ИБР. Также обсуждалась поддержка банком сферы транспорта, проектов в области "Умный город" и "Умное село", возможность получения технической поддержки в сфере цифровой трансформации. Представитель ИБР выразил намерение банка сотрудничать с Азербайджаном в финансировании конкретных проектов в областях ИКТ, транспорта и инфраструктуры в Карабахе.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)