Официальный курс маната к мировым валютам на 20 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9122 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9122 1 австралийский доллар AUD 1,2085 1 аргентинский песо ARS 0,0167 1 белорусский рубль BYN 0,6714 1 бразильский реал BRL 0,2990 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1066 100 южнокорейских вон KRW 0,1429 1 чешская крона CZK 0,0759 100 чилийских песо CLP 0,2012 1 китайский юань CNY 0,2665 1 датская крона DKK 0,2571 1 грузинский лари GEL 0,5505 1 гонконгский доллар HKD 0,2179 1 индийская рупия INR 0,0223 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2484 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1858 1 швейцарский франк CHF 1,8403 1 израильский шекель ILS 0,5427 1 канадский доллар CAD 1,3175 1 кувейтский динар KWD 5,6085 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4024 1 мексиканский песо MXN 0,0815 1 молдавский лей MDL 0,0958 1 египетский фунт EGP 0,1080 1 норвежская крона NOK 0,1873 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4128 1 российский рубль RUB 0,0228 1 сингапурский доллар SGD 1,2432 1 саудовский риал SAR 0,4529 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3775 1 турецкая лира TRY 0,1014 1 тайваньский доллар TWD 0,0611 1 таджикский сомони TJS 0,1507 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0624 100 японских йен JPY 1,4978 1 новозеландский доллар NZD 1,1427

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)