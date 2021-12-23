Количество платежных карт в Азербайджане выросло почти на 20%
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Безупречная и выверенная политика Президента Ильхама Алиева предопределила освобождение Карабаха от армянской оккупации
Азербайджан является одним из ключевых бенефициаров высоких цен на газ и повышенного спроса в европейском регионе - Газпромбанк
В Баку открылась выставка "С любовью к жизни Микаил Абдуллаев", посвященная 100-летию выдающегося живописца и графика (ФОТО)
Иран намерен развивать сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - министр
Азербайджан получил многочисленные предложения от иранских компаний по поводу участия в восстановлении освобожденных территорий - министр
Утверждено изменение в изображения военной формы и знаков отличия военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывших должностных лиц МИД Азербайджана
Азербайджан и Астраханская область РФ обсудят вопросы развития международного транспортного коридора "Север-Юг"
Утверждено Положение о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Указ
Наше сотрудничество с Азербайджаном, который вкладывает инвестиции в сферу возобновляемой энергии, будет продолжаться - Халук Калйонджу
Создание зоны "зеленой энергии" открывает широкие горизонты для турецких инвесторов – Парвиз Шахбазов