Официальный курс маната к мировым валютам на 23 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9277 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9277 1 австралийский доллар AUD 1,2256 1 аргентинский песо ARS 0,0166 1 белорусский рубль BYN 0,6727 1 бразильский реал BRL 0,3003 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1081 100 южнокорейских вон KRW 0,1433 1 чешская крона CZK 0,0769 100 чилийских песо CLP 0,1974 1 китайский юань CNY 0,2669 1 датская крона DKK 0,2592 1 грузинский лари GEL 0,5499 1 гонконгский доллар HKD 0,2180 1 индийская рупия INR 0,0225 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2692 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1873 1 швейцарский франк CHF 1,8497 1 израильский шекель ILS 0,5376 1 канадский доллар CAD 1,3238 1 кувейтский динар KWD 5,6166 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4044 1 мексиканский песо MXN 0,0820 1 молдавский лей MDL 0,0954 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1916 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4159 1 российский рубль RUB 0,0231 1 сингапурский доллар SGD 1,2490 1 саудовский риал SAR 0,4527 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3760 1 турецкая лира TRY 0,1411 1 тайваньский доллар TWD 0,0613 1 таджикский сомони TJS 0,1507 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0624 100 японских йен JPY 1,4893 1 новозеландский доллар NZD 1,1579

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)