В Азербайджане количество клиентских счетов в банках выросло почти на 21%
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В Азербайджане количество пользователей электронных услуг в сфере управления недвижимостью увеличилось почти на 60%
Самый достойный представитель самой трудной профессии - видеосюжет AzTV о деятельности Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев создал процветающий, современный и безопасный Азербайджан для будущих поколений – мировые политики поздравляют главу государства (ВИДЕО)
В Азербайджане размер прожиточного минимума для трудоспособного населения утвержден в размере 220 манатов
В Азербайджане назначен начальник Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком - Распоряжение
Высока вероятность реализации более оптимистичного сценария роста ненефтяного экспорта Азербайджана - Газпромбанк
В Центре Гейдара Алиева состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подписал указ об усилении соцзащиты военнослужащих с инвалидностью и сотрудников органов внутренних дел
Мир переживает кризис лидеров, и Азербайджан тут исключение благодаря Президенту Ильхаму Алиеву - экс-президент Латвии
Повышены зарплаты сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджана, имеющих специальные звания
Повышены зарплаты сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана, имеющих специальные звания
Повышено ежемесячное денежное довольствие военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана
Повышено ежемесячное денежное довольствие военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджана - Указ
Повышено ежемесячное денежное довольствие военнослужащих Главного управления внутренних войск МВД Азербайджана
В Азербайджане поступило 3 004 обращения в связи с признанием иностранных дипломов - Агентство по обеспечению качества в образовании
Отрадно, что Карабах превратился из поля боя в территорию большого строительства и восстановления - Бисера Туркович
Обоюдное открытие посольств Азербайджана и Боснии и Герцеговины будет способствовать развитию связей – Бисера Туркович
Между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной ожидается подписание новых соглашений – Джейхун Байрамов