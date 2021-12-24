В Азербайджане денежная масса в манатном выражении выросла более чем на 22%
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Youtube-канал VMedia: "Если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?" (ВИДЕО)
На сайте авторитетного российского журнала «Национальная оборона» опубликована статья о роли Президента Ильхама Алиева в Победе во Второй Карабахской войне
Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан в мире страной политической стабильности и толерантности - Сахиба Гафарова
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война продемонстрировала несгибаемую волю азербайджанской армии, азербайджанского народа
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
Россия приветствует международные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном – Захарова
В Азербайджане утверждены поправки в связи с запретом доступа к иностранным сайтам спортивных ставок
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в поселке Гадрут
Президент Ильхам Алиев шаг за шагом на протяжении долгих лет ковал Победу Азербайджана - Полад Бюльбюльоглу (ВИДЕО)
Фонд возрождения Карабаха готов оказать поддержку и в области защиты окружающей среды на освобожденных территориях
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)