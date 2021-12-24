Парламент Азербайджана утвердил законопроект "О бюджетной системе"

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил на сегодняшнем пленарном заседании законопроект "О бюджетной системе".

Как сообщает в пятницу Trend, в законопроекте пересмотрены понятия, связанные с бюджетной системой, а также ряд моментов, затронутых депутатами и Счетной палатой. Документ уточнен в новой редакции.

Также законопроект предусматривает изменения в закон ”О государственном долге", касающиеся в основном вопросов, связанных с Фондом обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям.