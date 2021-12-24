Парламент Азербайджана утвердил законопроект "О бюджетной системе"
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил на сегодняшнем пленарном заседании законопроект "О бюджетной системе".
Как сообщает в пятницу Trend, в законопроекте пересмотрены понятия, связанные с бюджетной системой, а также ряд моментов, затронутых депутатами и Счетной палатой. Документ уточнен в новой редакции.
Также законопроект предусматривает изменения в закон ”О государственном долге", касающиеся в основном вопросов, связанных с Фондом обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден в последнем, третьем, чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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