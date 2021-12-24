В Азербайджане объем выданных кредитов в столице и регионах вырос почти на 14%

Финансы 24 декабря 2021 16:45 (UTC+04:00)
В Азербайджане объем выданных кредитов в столице и регионах вырос почти на 14%
Президенты Кыргызстана и Турции провели телефонный разговор
Президенты Кыргызстана и Турции провели телефонный разговор
Кыргызстан и Индия выразили готовность к дальнейшему укреплению военного сотрудничества
Кыргызстан и Индия выразили готовность к дальнейшему укреплению военного сотрудничества
В Кыргызстан с начала года завезено почти 692,4 тонн пестицидов
В Кыргызстан с начала года завезено почти 692,4 тонн пестицидов
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан - лидер Южного Кавказа - Тахир Будагов Политика 17:20
Youtube-канал VMedia: "Если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?" (ВИДЕО) Армения 17:15
На сайте авторитетного российского журнала «Национальная оборона» опубликована статья о роли Президента Ильхама Алиева в Победе во Второй Карабахской войне Политика 17:12
Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан в мире страной политической стабильности и толерантности - Сахиба Гафарова Политика 17:05
Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:57
Турецкий порт BOTAŞ перевалил свыше 11 млн тонн грузов Турция 16:55
Президент Ильхам Алиев: Создание бригады коммандо существенно повысит нашу военную мощь Политика 16:46
В Азербайджане объем выданных кредитов в столице и регионах вырос почти на 14% Финансы 16:45
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим угрозу, даже из-за рубежа, то никто не сможет нас остановить Политика 16:42
В Азербайджане денежная масса в манатном выражении выросла более чем на 22% Финансы 16:40
Михаил Мишустин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:26
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война продемонстрировала несгибаемую волю азербайджанской армии, азербайджанского народа Политика 16:25
Премьер-министр Грузии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 16:17
Президент Ильхам Алиев: Гадрутская операция имела особое значение во время второй Карабахской войны Политика 16:14
ЕС рассматривает возможность контроля экспорта для противодействия кризисам Европа 16:09
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко позвонила Президенту Ильхаму Алиеву Политика 16:09
В Баку впервые прошла церемония награждения премии Global Star Awards (ФОТО) Звёздный мир 16:06
Музыкальное царство поэзии Низами (ФОТО) Культура 16:06
Президент Ильхам Алиев: Открытие воинской части в Гадруте имеет очень большое значение Политика 16:06
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:56
В 2022 году экономический рост в Азербайджане прогнозируется на уровне 3,9% Экономика 15:52
В Азербайджане приняты изменения в связи с запретом рекламы азартных игр Общество 15:41
ОАО "Азеришыг" о ходе строительства новых подстанций на освобожденных территориях Экономика 15:39
В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО) Экономика 15:37
Россия приветствует международные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном – Захарова Политика 15:35
В Азербайджане приняты изменения в Налоговый кодекс Экономика 15:31
91,2% граждан Азербайджана полностью доверяют Президенту Ильхаму Алиеву - ОПРОС Политика 15:30
Мы ведем дело к скорейшему запуску конкретных транспортных проектов на Южном Кавказе – Захарова Политика 15:27
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 15:25
В Азербайджане утверждены поправки в связи с запретом доступа к иностранным сайтам спортивных ставок Общество 15:23
Путин поговорил по телефону с президентом Израиля Россия 15:14
Грузия за год увеличила реэкспорт автомобилей в Азербайджан более чем на 10% Грузия 15:14
Советник главы Чеченской Республики РФ поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:12
Все участники формата "3+3" заинтересованы в продолжении совместной работы – Захарова Политика 15:09
Генеральный исполнительный директор группы bp поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:05
Баронесса Эмма Николсон поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 15:03
Председатель правления Total Energies поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:02
Парламент Азербайджана утвердил изменения в закон "О занятости" Экономика 15:02
В Азербайджане утверждены новые штрафы за проведение азартных игр Общество 14:59
В Азербайджане утверждены новые правила организации лотерей Экономика 14:46
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в поселке Гадрут Политика 14:44
Большая часть расчетов в товарообороте Азербайджана пришлась на СКВ Экономика 14:43
Туркменистан в состоянии полностью обеспечить свой внутренний рынок солью - эксперт Бизнес 14:41
В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности Бизнес 14:39
Лейла Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с юбилеем (ВИДЕО) Политика 14:36
Олег Амирбеков и Вафа Мамедова о любви и горечи разлуки (ФОТО) Культура 14:35
Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали не покупать продукцию компании США 14:34
Зафиксированные в заявлениях по Карабаху договоренности в целом выполняются – МИД России Политика 14:33
Парламент Азербайджана утвердил законопроект "О бюджетной системе" Финансы 14:33
Центробанк Турции в ходе валютных интервенций влил в рынок более $1,3 млрд Турция 14:21
Назначены судьи в ряд апелляционных судов Азербайджана Общество 14:20
Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах Другие страны 14:18
Две туркменские компании прошли процедуру международной сертификации Бизнес 14:16
Румен Радев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:05
Президент Ильхам Алиев шаг за шагом на протяжении долгих лет ковал Победу Азербайджана - Полад Бюльбюльоглу (ВИДЕО) Политика 14:00
В Азербайджане повышается минимальный размер трудовой пенсии Экономика 13:57
Эмин Амруллаев о внедрении инновационных проектов в Карабахе Общество 13:57
Армен Саркисян, президент Армении, продолжает пробивать дно Политика 13:51
Президент Латвии Эгилс Левитс поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:50
Саломе Зурабишвили поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 13:41
Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13:39
Лев Спивак поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:39
Новак: Цена нефти может сохраниться в 2022 году на уровне примерно в $75 за баррель Россия 13:37
МВФ дал рекомендации по фискальной консолидации в Азербайджане в 2022 г. Финансы 13:33
Садыр Жапаров позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 13:31
Узбекская ассоциация планирует открыть фирменные магазины в Азербайджане Узбекистан 13:26
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит запчасти Тендеры 13:23
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Заражены более 10,5 тыс. человек Израиль 13:21
Завтра в Баку местами ожидается снег Общество 13:21
Рост добычи природного газа в Азербайджане компенсирует снижение производства нефти – МВФ Энергетика 13:10
Азербайджан за 11 месяцев импортировал более 1 млн тонн пшеницы Экономика 13:07
При пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани погибли два человека Россия 13:02
Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13:01
Азербайджанский Bank Respublika проведет общее собрание акционеров Финансы 12:50
Герман Захарьяев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 12:46
Число посещающих Турцию граждан Азербайджана выросло в разы Турция 12:40
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 12:40
Президент Таджикистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 12:36
Личный состав СГБ Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем Политика 12:33
Фонд возрождения Карабаха готов оказать поддержку и в области защиты окружающей среды на освобожденных территориях Политика 12:24
Турецкий порт Мерсин перевалил более 30 млн тонн грузов Турция 12:21
"Семь красавиц" на картинах, или Как Низами Гянджеви вдохновляет художников (ФОТО) Культура 12:00
Президент России Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 11:45
Экспорт азербайджанской нефти в Украину превысил $373 млн Энергетика 11:31
Грузия за год сократила импорт пшеницы почти на 10% Грузия 11:29
Рост ненефтяного экспорта Азербайджана достиг рекордного показателя – замминистра Экономика 11:27
Депутаты парламента Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения Политика 11:27
В Грузии за сутки выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:20
В Кяльбаджаре будут созданы логистические центры - Эмин Гусейнов Экономика 11:14
Началось пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:11
52% территории Карабаха охвачено мобильным интернетом – министр ИКТ 11:10
В Карабахе завершается создание первого «умного села» - Инам Керимов Экономика 11:10
Зангезурский коридор будет открыт – зампред правящей партии Азербайджана Политика 10:52
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился Грузия 10:51
Институт Коха допускает, что к концу года 50% случаев ковида в ФРГ придется на "омикрон" Европа 10:49
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО) Общество 10:45
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:42
Доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации превысили 55 млн манатов ИКТ 10:36
Новак считает, что цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне Россия 10:22
Строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается ускоренными темпами (ФОТО) Общество 10:22
Все новости