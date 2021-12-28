Официальный курс маната к мировым валютам на 28 декабря

Финансы 28 декабря 2021 09:38 (UTC+04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9256 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9256

1 австралийский доллар

AUD

1,2307

1 аргентинский песо

ARS

0,0166

1 белорусский рубль

BYN

0,6743

1 бразильский реал

BRL

0,3019

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1093

100 южнокорейских вон

KRW

0,1432

1 чешская крона

CZK

0,0768

100 чилийских песо

CLP

0,1982

1 китайский юань

CNY

0,2668

1 датская крона

DKK

0,2590

1 грузинский лари

GEL

0,5523

1 гонконгский доллар

HKD

0,2180

1 индийская рупия

INR

0,0227

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2839

100 индонезийских рупий

IDR

0,0119

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1868

1 швейцарский франк

CHF

1,8533

1 израильский шекель

ILS

0,5458

1 канадский доллар

CAD

1,3288

1 кувейтский динар

KWD

5,6170

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4063

1 мексиканский песо

MXN

0,0821

1 молдавский лей

MDL

0,0954

1 египетский фунт

EGP

0,1082

1 норвежская крона

NOK

0,1924

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,4183

1 российский рубль

RUB

0,0231

1 сингапурский доллар

SGD

1,2536

1 саудовский риал

SAR

0,4527

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3793

1 турецкая лира

TRY

0,1461

1 тайваньский доллар

TWD

0,0614

1 таджикский сомони

TJS

0,1509

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0623

100 японских йен

JPY

1,4801

1 новозеландский доллар

NZD

1,1581

(Автор: Назрин Исрафилова)

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