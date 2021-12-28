Очередное новшество Bank Respublika и Portmanat в сфере открытого банкинга

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika предоставил своим клиентам возможность совершать платежные операции через систему электронного кошелька Portmanat в рамках проекта Open Banking, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Bank Respublika.

Проект Open Banking, запущенный совместно с двумя популярными платежными порталами в стране, вступил в новую фазу с Portmanat. Отметим, что ранее клиенты Bank Respublika получили возможность отслеживать свои лицевые счета и просматривать историю счетов через сервис Open Banking на платформе онлайн-платежей Hesab.az и Epul.

На новом этапе проекта у клиентов Bank Respublika появилась возможность не только отслеживать свои лицевые счета, но и совершать платежные операции через систему электронного кошелька. Благодаря этому нововведению, клиенты Bank Respublika смогут совершать полностью безопасные платежные транзакции не только через цифровые платформы банка, но и через небанковскую платформу. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно добавить информацию о счете в Bank Respublika на сайте Portmanat или в мобильном приложении.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководство и всю команду Portmanat за создание новых возможностей для наших клиентов через платформу Open Banking. Мы хотели бы отметить, что Portmanat - первая компания, с которой мы сотрудничаем в этой сфере, и в результате нашего совместного проекта, продолжающегося более года, наши клиенты смогут проводить полностью безопасные платежные операции через небанковскую платформу. Уверен, что этот проект станет качественно новым этапом в процессе цифровой трансформации финансового сектора страны, расширив наши возможности сотрудничества с финтех-компаниями», - сказал заместитель председателя правления Bank Respublika Эльнур Гасанов.

Он также отметил, что Bank Respublika продолжит вносить нововведения в развитие платформы Open Banking в Азербайджане, которая станет важной частью цифрового банкинга в будущем.

«Мы надеемся, что Open Banking, который в настоящее время является одной из новейших технологий среди банков в мире, принесет пользу обеим сторонам, особенно нашим клиентам, и повысит ценность наших услуг. Наряду с этим, мы призываем другие банки проявить активность в этом сфере», - отметил основатель компании Portmanat Тельман Ахундов.

(Автор: Назрин Исрафилова)