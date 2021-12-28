1 200 пользователей уже присоединились к бизнес-платформе GRO, созданной Pasha Bank

БАКУ/Trend/ - Более 1 200 пользователей присоединились к бизнес-платформе GRO, созданной Pasha Bank и запущенной в октябре 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на Pasha Bank.

Согласно информации, поддерживая рыночную эффективность, платформа GRO объединяет предприятия страны и превращает их в бизнес-пространство с прозрачными, удобными и гибкими процессами закупок. На сегодняшний день платформа уже поделилась и успешно выполнила запросы на покупки из более чем 400 различных сегментов рынка. Pasha Bank предлагает предприятиям заново открыть для себя процесс закупок и деловые отношения через платформу GRO. Таким образом, на платформе GRO такая работа, как поиск продавца, осмотр и сравнение цен для покупателей уже полностью автоматизирована. Кроме того, покупатели могут совершать покупки через эту платформу полностью онлайн и прозрачно. Продавцы могут знакомиться с поставками закупок всех покупателей в стране с этой единой платформы, участвовать в опросах и увеличивать продажи.

Отметим, что платформу GRO могут использовать не только клиенты Pasha Bank, но и клиенты любого банка. На данный момент 20 процентов компаний, подключившихся к новой платформе, являются клиентами других банков на рынке. Платформа используется бесплатно, достаточно зарегистрироваться через "ASAN İmza".

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)