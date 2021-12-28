БАКУ/Trend/ - 29 декабря 2021 года на Бакинской фондовой бирже состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Согласно информации, сбор заказов во время аукциона будет проходить с 11:00 до 11:30.

Информация о параметрах выпуска нот представлена ​​в следующей таблице:

No Государственной регистрации 50103890S Объем выставлен на аукцион 100,000,000 манатов Номинальная стоимость 100 манатов Оборот банкнот 28 дней Дата платежа 26.01.2022

Общее количество заявок, поданных каждым банком во время аукциона, не должно превышать 2 (1 конкурентная и 1 неконкурентная), а номинальное количество заявок не должно превышать количество выставленных на аукцион нот.

Допускаются неконкурентные заказы при условии, что они не превышают 20 процентов от выпуска нот. Если спрос, накопленный на аукционе, превышает предложение, предложение может быть увеличено эмитентом максимум до 20 процентов от суммы, первоначально выставленной на аукцион.

Расчеты по заключенным по результатам аукциона сделкам будут осуществляться в режиме T + 0. Ценовой диапазон поданных заявок 99,4397-99,5351.

Отметим, что только местные банки, действующие на основании лицензии, могут выступать покупателями краткосрочных нот Центрального банка Азербайджанской Республики.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)