Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка
БАКУ /Trend/ - 29 декабря Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению 28-дневных краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с государственным регистрационным номером 50103890S на сумму в 100 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на Налоговую службу.
По данным БФБ, в ходе аукциона 25 заявок на сумму в 99,5351 маната (6,01 процента) подали 19 инвесторов. Общая сумма заказов по номиналу составила 1 153 387 400 манатов. ЦБА установил средневзвешенную цену отсечения в размере 99,5351 маната (6,01 процента). По итогам аукциона объем размещенных нот составил 100 миллионов манатов. Ноты будут выплачены 26 января следующего года.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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