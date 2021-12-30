Реальный экономический рост в Азербайджане в 2022 г. составит 3,9% - Центробанк

БАКУ /Trend/ - Реальный экономический рост в Азербайджане в 2022 году, согласно прогнозу, составит 3,9 процента, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Центробанк страны.

Как отмечается, в 2022 году глобальный экономический рост продолжится на фоне рисков и растущей неопределенности, связанных с новыми штаммами вируса Covid-19.

Согласно октябрьскому отчету Международного валютного фонда, в 2022 году мировая экономика вырастет на 4,9 процента. Ожидается, что процесс экономического роста в развитых и развивающихся странах будет происходить разными темпами в зависимости от масштабов вакцинации, продолжительности ограничений и устойчивости стимулирующих мер. Прогнозируется, что экономический рост составит 4,5 процента в развитых странах и 5,1 процента - в развивающихся странах.

Как ожидается, посредством различных программ стимулирования фискальная поддержка и денежно-кредитная политика будут меняться в зависимости от экономического роста, занятости и инфляции, а рост мировых цен на сырьевые товары относительно замедлится по мере увеличения глобального предложения. Не исключено, что нарастающие проблемы глобального потепления повлияют на мировые цены на продукты питания в следующем году.

Согласно прогнозу, мировые цены на нефть будут формироваться в следующем году под влиянием мировой экономической активности, геополитических факторов и решений, принимаемых в рамках ОПЕК ++. Консенсусная цена на 2022 год оценивается основными аналитическими центрами (МВФ, Всемирный банк, Энергетическое агентство США, Standard Chartered, Fitch, Barclays и др.) в 70,9 доллара за баррель. В целом прогнозируется, что в 2022 году мировой спрос на нефть продолжит расти.

Динамика мировых цен на сырье останется одним из факторов, влияющих на инфляцию в мире. Не исключено, что в 2022 году в ряде развитых и развивающихся стран инфляция будет высокой. Это в основном связано с давлением со стороны мировых цен на продовольствие и ростом цен на энергоносители для импортеров. Несмотря на краткосрочные сбои в глобальной логистической цепочке, в 2022 году, согласно прогнозам, мировая торговля вырастет на 6,7 процента. Ожидается, что торговля услугами будет восстанавливаться более медленными темпами, чем торговля товарами.

Как ожидается, в 2022 году расширение мирового спроса и динамика цен на нефть, макроэкономическая ситуация у торговых партнеров, динамика ненефтяного экспорта станут основными факторами, влияющими на платежный баланс Азербайджана. По оценкам, в 2022 году текущий счет платежного баланса по нефти даже на уровне 50 долларов США должен иметь профицит около 4 процентов ВВП. Рост реального сектора экономики Азербайджана, по прогнозам, продолжится в 2022 году. Реальный экономический рост в Азербайджане в 2022 году, согласно прогнозу, составит 3,9 процента, в том числе в ненефтяном секторе - 4,9 процента.

Ослабление мер социальной изоляции, продолжение стимулирующей макроэкономической политики, постепенное ускорение темпов роста частных инвестиций, проведение работ по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях, антициклическая фискальная политика и макроэкономическая стабильность составляют основу прогнозов экономического роста. В 2022 году государственный спрос также будет играть важную роль в поддержке экономической активности.

(Автор: Назрин Исрафилова)