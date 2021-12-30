Центральный банк Азербайджана объявил основные цели денежно-кредитной политики на 2022 год

БАКУ/Trend/ - В 2022 году основной целью денежно-кредитной политики станет обеспечение динамики инфляции в сторону целевого диапазона (4 ± 2%), сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Согласно данным, достижение этой цели будет зависеть в основном от немонетарных факторов - мировых цен на продукты питания и энергоносители, восстановления цепочки спроса и предложения, а также от государственной тарифной политики и основы макроэкономической политики.

Конечной целью денежно-кредитной политики является сдерживание инфляции в коридоре 4 ± 2%. Согласно последним обновленным прогнозам инфляции, инфляция будет расти во второй половине 2022 года при условиях, изложенных в базовом прогнозе. Учитывая временный характер воздействия внешних факторов на текущий высокий уровень инфляции, денежно-кредитная политика будет поддерживать гибкость между стабильностью цен и экономическим ростом и целями в области занятости. Однако, если ситуация отклонится от этого базового сценария, может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики. Эффективное управление инфляционными ожиданиями будет сосредоточено на повышении общественного доверия к политике. Ответные меры политики приведут к инвестиционной и деловой активности, поддержат экономический рост и занятость за счет устранения потенциальных неопределенностей и недоверия к политике.

Прогнозируемые цены на нефть в 2022 году, динамика показателей роста ненефтяного экспорта, как следствие, профицит платежного баланса и увеличение трансфертов из Нефтяного фонда в госбюджет согласно утвержденному госбюджету будут поддерживать курсовую стабильность, которая является основным якорем ценовой стабильности. Поддержание баланса на валютном рынке требует ускорения реформ по диверсификации валютных поступлений в следующем году и в среднесрочной перспективе.

Еще одной промежуточной целью денежно-кредитной политики является денежная масса, которая будет регулироваться спросом экономики на деньги, прогнозом экономического роста и инфляцией. Изменения в структуре денежной массы под влиянием процессов цифровизации также будут учитываться при регулировании денежной массы. Остаток на корреспондентских счетах банков в манатах в Центральном банке будет использоваться в качестве операционного ориентира для влияния на денежную массу.

Для достижения операционных целей ЦБ в 2022 году адекватно использует все инструменты и механизмы, имеющиеся в его арсенале. Решения о количественных параметрах и долговечности инструментов будут приниматься оперативно в зависимости от состояния ликвидности банковской системы. Регулярная оценка структурного профицита (или дефицита) банковской системы будет продолжена. Система мониторинга и прогнозирования ликвидности используется для оценки влияния автономных и неавтономных факторов на ликвидность. Гибкое использование инструментов денежно-кредитной политики в соответствии с характером макроэкономических процессов будет поддерживать эффективное функционирование передаточного механизма, а также макроэкономическую и финансовую стабильность. Решения по параметрам коридора процентных ставок будут приниматься с учетом обновленных макроэкономических прогнозов, передачи внешних и внутренних стоимостных факторов на инфляцию, инфляционных ожиданий и изменений в балансе рисков. В этом случае учтут принцип антициклической денежно-кредитной политики. Как и в предыдущие годы, обсуждение процентного коридора в Совете ЦБ будет организовано в 2022 году. Центральный банк также учтет пробелы и особенности трансмиссионного механизма при принятии решений по денежно-кредитной политике. Промежуток времени между влиянием решений денежно-кредитной политики на реальные экономические переменные (совокупный спрос, производство, инфляцию) может составлять несколько кварталов. Перед лицом неопределенности относительно структурных изменений в экономике перерыв на воздействие может быть несколько более длительным.

Совершенствование денежно-кредитной политики для повышения ее способности влиять на инфляцию будет осуществляться в рамках условной поэтапной стратегии перехода к режиму долгосрочного гибридного таргетирования инфляции. Для этого проведут необходимую подготовку к переходу к новому режиму, и реализация основных условий станет первоочередной задачей. Совершенствование денежно-кредитной политики для повышения ее способности влиять на инфляцию будет осуществляться в рамках условной поэтапной стратегии перехода к режиму долгосрочного гибридного таргетирования инфляции. Для этого проведут необходимую подготовку к переходу к новому режиму, и реализация основных условий станет первоочередной задачей.

Также в среднесрочной перспективе (в 2022-2026 годах) Центральный банк будет работать с правительством над расширением рынка государственных ценных бумаг и формированием активного денежного рынка, ограничением наличной и теневой экономики, диверсификацией каналов предложения на валютном рынке и усилением эффективной макроэкономической координации.

Укрепление потенциала Центрального банка в области анализа и прогнозирования сыграет важную роль в совершенствовании основы денежно-кредитной политики. В связи с этим будет проводиться работа по созданию Системы прогнозирования и анализа политики (FPAS), модернизации пакета моделей для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования, расширения диапазона прогнозных показателей и улучшения количественной и качественной базы данных, необходимой для анализа и прогнозирования. В рамках усиления статистической и аналитической работы по предприятиям и домашним хозяйствам реального сектора планируется улучшить обследования финансового поведения и экономических ожиданий, а также углубить аналитический анализ на основе обследований.

Повышение эффективности коммуникационной политики при управлении ожиданиями станет одним из важных элементов денежно-кредитной политики в предстоящий стратегический период. В рамках политики информационной открытости будет предана гласности максимально оперативная и полностью открытая информация о целях, принципах, мерах и результатах денежно-кредитной политики, а также оценка экономической ситуации и перспектив развития. В связи с развитием коммуникационных технологий и пандемией цифровые инструменты станут более широко использоваться в коммуникации. На основе принятой новой стратегии будет проделана работа по расширению сферы общения. Также планируется продолжить информирование различных целевых групп по экономическим и финансовым вопросам.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)