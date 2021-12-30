Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе $140 млн

БАКУ /Trend/ - 30 декабря 2021 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 140,3 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 маната/$1.

Напомним, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием SOFAZ, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.