В Азербайджане в 2021 г. снизилась доходность государственных ценных бумаг - Центробанк

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане снизились доходность государственных ценных бумаг и процентные ставки на межбанковском рынке, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

По данным регулятора, в целом доходность государственных ценных бумаг снизилась на два - пять процентов в зависимости от срока и к концу года составила четыре - семь процентов. При этом в последние месяцы наблюдается определенный рост этого показателя.

В 2021 году существенных изменений в номинальных процентных ставках по кредитам и депозитам в Азербайджане не наблюдалось, говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что в ноябре 2021 года средняя процентная ставка по новым кредитам в манатах составила 17 процентов, средняя процентная ставка по вновь привлеченным депозитам и вкладам - 8,5 процента.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)