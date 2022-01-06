Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе $114 млн

БАКУ /Trend/ - 6 января 2022 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 114,1 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс маната по итогам аукциона составил 1,7AZN/1USD.

В прошлом году в ходе большинства валютных аукционов предложение превышало спрос. В целом валютный рынок был сбалансированным, и обеспечена стабильность курса национальной валюты, говорится в сообщении.

"Прогнозируемый профицит платежного баланса в 2022 году и значительное увеличение трансфертов из Государственного нефтяного фонда в бюджет поддержат баланс на внутреннем валютном рынке", - отмечается в информации регулятора.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)