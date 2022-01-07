Недвижимое имущество азербайджанского Bank Standard вновь выставлено на аукцион

БАКУ /Trend/ - С 19 января на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ЗАО Standard Bank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Недвижимым имуществом банка является нежилое помещение (общая площадь 9241,5 квадратных метра), расположенное по адресу: Баку, Насиминский район, улица Самеда Вургуна, 18А (211-й квартал).

Ранее объект уже выставлялся на торги, но аукцион, назначенный на 22 декабря 2021 года, не состоялся.

Цена недвижимости составляет 290 тысяч манатов.

Желающие участвовать в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (3 этаж).

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)