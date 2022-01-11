Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли более чем на 10%

БАКУ /Trend/ - На 30 декабря 2021 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,07 миллиарда долларов, что на 0,8 процента, или 0,05 миллиарда долларов больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,08 процента - по сравнению с началом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

По данным регулятора, на начало 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составляли 6,36 миллиарда долларов.

Отметим, что ранее председатель ЦБА Эльман Рустамов заявил, что стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 52,2 миллиарда долларов, что указывает на стабильность национальной валюты. Он отметил, что в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)