На валютной площадке Казахстанской фондовой биржи возобновятся торги

ЬАКУ /Trend/ - С 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

С целью поддержания банковской ликвидности, в дополнение к стандартным инструментам, Национальный Банк Казахстана начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сроки до 3 месяцев. Все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме.

В связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также постепенного восстановления каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы.

Во исполнение поручения Главы государства в целях содействия финансовой стабильности на фоне произошедших беспрецедентных событий Национальный Банк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка, при необходимости путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка