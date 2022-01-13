Облигации ООО "Азербайджан Супермаркет" включены во внелистинговый список Бакинской фондовой биржи
БАКУ /Trend/ - ООО «Азербайджан Супермаркет» подало заявку на Бакинскую фондовую биржу (БФБ) для включения во внелистинговый список своих процентных необеспеченных бездокументарных облигаций из стандартного сегмента рынка, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.
По ее данным, решением Листинговой комиссии облигации ООО "Азербайджан Супермаркет" были включены во внелистинговый список.
Таким образом, с 14 марта 2022 года облигации ООО будут торговаться во внелистинговом списке.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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