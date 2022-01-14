Официальный курс маната к мировым валютам на 14 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9506 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9506 1 австралийский доллар AUD 1,2380 1 аргентинский песо ARS 0,0164 1 белорусский рубль BYN 0,6631 1 бразильский реал BRL 0,3074 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1104 100 южнокорейских вон KRW 0,1433 1 чешская крона CZK 0,0795 100 чилийских песо CLP 0,2078 1 китайский юань CNY 0,2674 1 датская крона DKK 0,2621 1 грузинский лари GEL 0,5519 1 гонконгский доллар HKD 0,2183 1 индийская рупия INR 0,0230 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3337 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1905 1 швейцарский франк CHF 1,8674 1 израильский шекель ILS 0,5456 1 канадский доллар CAD 1,3599 1 кувейтский динар KWD 5,6285 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1126 1 малайзийский ринггит MYR 0,4067 1 мексиканский песо MXN 0,0837 1 молдавский лей MDL 0,0941 1 египетский фунт EGP 0,1081 1 норвежская крона NOK 0,1958 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4296 1 российский рубль RUB 0,0223 1 сингапурский доллар SGD 1,2640 1 саудовский риал SAR 0,4530 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3926 1 турецкая лира TRY 0,1252 1 тайваньский доллар TWD 0,0616 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0609 100 японских йен JPY 1,4947 1 новозеландский доллар NZD 1,1663

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)