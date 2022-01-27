Ziraat Bank в Азербайджане обнародовал чистую прибыль по итогам 2021 г.

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года чистая прибыль Ziraat Bank в Азербайджане составила 7,033 миллиона манатов, что на 233,1 процента, или 4,922 миллиона манатов превышает показатель 2020 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

В указанный период прибыль банка была сформирована за счет процентных доходов в размере 25,326 миллиона манатов, что больше на 44,83 процента по сравнению с 2020 годом, и за счет непроцентных доходов в 8,178 миллиона манатов, что на 22 процента превышает показатель 2020 года.

По данным отчета, процентные расходы банка выросли в 2021 году на 23,8 процента - до 7,431 миллиона манатов, а непроцентные расходы - на 27,5 процента - до 13,399 миллиона манатов.

Прибыль Ziraat Bank в прошлом году до уплаты налогов и непредвиденных расходов, связанных с банковской деятельностью, составила 8,791 миллиона манатов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)