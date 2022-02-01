Денежная база в Азербайджане выросла за год

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на 31 января 2022 года составила 14,044 миллиарда манатов, что на 21,7 процента, или 3,893 миллиарда манатов меньше показателя на первое января 2022 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, денежная база выросла на 9,9 процента в годовом исчислении.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

(Автор: Назрин Исрафилова)