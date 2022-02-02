Подготовлен проект программы социально-экономического развития Туркменистана до 2052 г.

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов и экономики Туркменистана совместно с рядом профильных министерств и ведомств подготовило проект национальной программы социально-экономического развития страны на 2022-2052 годы под названием «Возрождение новой эры суверенного государства», сообщает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Новая программа предусматривает проведение структурных преобразований в экономике с использованием рыночных механизмов, расширение использования цифровых технологий, стимулирование создания импортозамещающих и экспортоориентированных производств, привлечение иностранных инвестиций на льготных условиях, а также использование ВИЭ, природно-ресурсного потенциала Туркменистана за счет новых промышленных, нефтегазовых производств.

Документ также предусматривает создание благоприятных условий для развития бизнеса и транспортно-логистической системы, повышение эффективности использования земельно-водных ресурсов.

(Автор: Амина Назирли. Редактор: Константин Шапиро)