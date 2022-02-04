Официальный курс маната к мировым валютам на 4 февраля

|
|
1 доллар США
|
USD
|
1,7
|
1 евро
|
EUR
|
1,9494
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1,2154
|
1 аргентинский песо
|
ARS
|
0,0161
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0,6559
|
1 бразильский реал
|
BRL
|
0,3215
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4628
|
1 южноафриканский ранд
|
ZAR
|
0,1115
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1418
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0,0801
|
100 чилийских песо
|
CLP
|
0,2078
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0,2672
|
1 датская крона
|
DKK
|
0,2620
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0,5676
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0,0227
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,3128
|
100 индонезийских рупий
|
IDR
|
0,0118
|
100 иранских риалов
|
IRR
|
0,0040
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0,1874
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
1,8485
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0,5321
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1,3422
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5,6183
|
1 казахский тенге
|
KZT
|
0,0039
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0201
|
100 ливанских фунтов
|
LBP
|
0,1125
|
1 малайзийский ринггит
|
MYR
|
0,4069
|
1 мексиканский песо
|
MXN
|
0,0827
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0,0942
|
1 египетский фунт
|
EGP
|
0,1083
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0,1955
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0157
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0,4292
|
1 российский рубль
|
RUB
|
0,0223
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,2660
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0,4531
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2,3786
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,1260
|
1 тайваньский доллар
|
TWD
|
0,0611
|
1 таджикский сомони
|
TJS
|
0,1512
|
1 новый туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0,0602
|
100 японских йен
|
JPY
|
1,4797
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
1,1355