В Азербайджане наибольшая доля выданных за год кредитов пришлась на домохозяйства

Финансы 7 февраля 2022 18:51 (UTC+04:00)
В Азербайджане наибольшая доля выданных за год кредитов пришлась на домохозяйства
В Азербайджане назван объем выданных за год ипотечных кредитов
В Азербайджане назван объем выданных за год ипотечных кредитов
В Азербайджане наибольшая доля выданных за год кредитов пришлась на домохозяйства
В Азербайджане наибольшая доля выданных за год кредитов пришлась на домохозяйства
Азербайджанская продукция представлена на выставке Prodexpo 2022 (ФОТО)
Азербайджанская продукция представлена на выставке Prodexpo 2022 (ФОТО)
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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