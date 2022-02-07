В Азербайджане назван объем выданных за год ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2022 года общая сумма ипотечных кредитов, выданных через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана, составила 1,996 миллиарда манатов, из которых 1,349 миллиарда манатов - обычные и 0,647 миллиарда манатов - льготные кредиты.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде.

Согласно данным, по сравнению с периодом на 1 января 2021 года ипотечные кредиты увеличились на 21,6 процента, в том числе обычные ипотечные кредиты - на 23,1 процента, льготные - на 18,7 процента. По итогам прошлого года фонд рефинансировал 1,861 миллиарда манатов кредитов, выданных уполномоченными банками. Это на 28,9 процента больше, чем год назад.

На начало 2022 года количество выданных государством ипотечных кредитов составило 49 287 (рост на 17 процентов), в том числе простых ипотечных кредитов 36 746 (рост на 16,7 процента), льготных - 12 441 (рост на 16,7 процента). Что касается финансирования кредитов, из госбюджета фонду выделены 728 миллионов манатов. Сам фонд за счет выпуска облигаций привлек 1,535 миллиона манатов.

(Автор: Назрин Исрафилова)