В Азербайджане объем выданных кредитов в столице и регионах вырос за год
БАКУ /Trend/ - Объем выданных в 2021 году кредитов в столице и регионах Азербайджана вырос на 2,5 миллиарда манатов, или 17,6 процента по сравнению с 2020 годом - с 14,15 миллиарда до 16,65 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.
По данным регулятора, в указанный период в Баку были выданы кредиты на 13,02 миллиарда манатов, что в 4,6 раза превышает показатель по регионам.
В столице на кредиты в нацвалюте пришлись 12,29 миллиарда манатов (73,8 процента от общего объема кредитования в Баку).
Среднегодовая процентная ставка по кредитам по стране составила 11,83 процента, по Баку - 10,24 процента.
Таблица распределения кредитов (на первое сентября 2021 года):
|
Объем кредитования (в тыс. манатов)
|
Средняя процентная ставка (%)
|
Доля от общего объема кредитов, в %
|
Азербайджан
|
16 659 105
|
11,83
|
100
|
Баку
|
13 021 431
|
10,24
|
73,8
|
Экономические районы, в т.ч.:
|
3 637 674
|
26,2
|
Нахчыванский
|
252,255
|
13,34
|
1,5
|
Абшерон-Хызинский
|
616,577
|
15,92
|
3,7
|
Горно-Ширванский
|
97,840
|
20,23
|
0,58
|
Гянджа-Дашкесанский
|
491,276
|
16,78
|
2,95
|
Карабахский
|
252,525
|
19,59
|
1,50
|
Газах-Товузский
|
269,351
|
18,89
|
1,61
|
Губа-Хачмазский
|
278,365
|
17,23
|
1,67
|
Лянкяран-Астаринский
|
348,460
|
19,15
|
2,09
|
Центральный Аран
|
321,534
|
18,75
|
1,93
|
Миль-Муганский
|
166,387
|
19,77
|
1,00
|
Шеки-Загатальский
|
286,120
|
16,10
|
1,71
|
Восточно-Зангезурский
|
Ширван-Сальянский
|
256,984
|
19,38
|
1,5
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)