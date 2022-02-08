В Азербайджане объем выданных кредитов в столице и регионах вырос за год

БАКУ /Trend/ - Объем выданных в 2021 году кредитов в столице и регионах Азербайджана вырос на 2,5 миллиарда манатов, или 17,6 процента по сравнению с 2020 годом - с 14,15 миллиарда до 16,65 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, в указанный период в Баку были выданы кредиты на 13,02 миллиарда манатов, что в 4,6 раза превышает показатель по регионам.

В столице на кредиты в нацвалюте пришлись 12,29 миллиарда манатов (73,8 процента от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам по стране составила 11,83 процента, по Баку - 10,24 процента.

Таблица распределения кредитов (на первое сентября 2021 года):

Объем кредитования (в тыс. манатов) Средняя процентная ставка (%) Доля от общего объема кредитов, в % Азербайджан 16 659 105 11,83 100 Баку 13 021 431 10,24 73,8 Экономические районы, в т.ч.: 3 637 674 26,2 Нахчыванский 252,255 13,34 1,5 Абшерон-Хызинский 616,577 15,92 3,7 Горно-Ширванский 97,840 20,23 0,58 Гянджа-Дашкесанский 491,276 16,78 2,95 Карабахский 252,525 19,59 1,50 Газах-Товузский 269,351 18,89 1,61 Губа-Хачмазский 278,365 17,23 1,67 Лянкяран-Астаринский 348,460 19,15 2,09 Центральный Аран 321,534 18,75 1,93 Миль-Муганский 166,387 19,77 1,00 Шеки-Загатальский 286,120 16,10 1,71 Восточно-Зангезурский Ширван-Сальянский 256,984 19,38 1,5

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)