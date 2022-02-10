Официальный курс маната к мировым валютам на 10 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 февраля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9423 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9423 1 австралийский доллар AUD 1,2195 1 аргентинский песо ARS 0,0161 1 белорусский рубль BYN 0,6640 1 бразильский реал BRL 0,3248 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1116 100 южнокорейских вон KRW 0,1421 1 чешская крона CZK 0,0798 100 чилийских песо CLP 0,2091 1 китайский юань CNY 0,2674 1 датская крона DKK 0,2610 1 грузинский лари GEL 0,5799 1 гонконгский доллар HKD 0,2181 1 индийская рупия INR 0,0227 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3000 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1893 1 швейцарский франк CHF 1,8456 1 израильский шекель ILS 0,5293 1 канадский доллар CAD 1,3414 1 кувейтский динар KWD 5,6232 1 казахский тенге KZT 0,0040 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1124 1 малайзийский ринггит MYR 0,4063 1 мексиканский песо MXN 0,0829 1 молдавский лей MDL 0,0943 1 египетский фунт EGP 0,1080 1 норвежская крона NOK 0,1926 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4322 1 российский рубль RUB 0,0227 1 сингапурский доллар SGD 1,2600 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3868 1 турецкая лира TRY 0,1255 1 тайваньский доллар TWD 0,0611 1 таджикский сомони TJS 0,1512 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0609 100 японских йен JPY 1,4703 1 новозеландский доллар NZD 1,1357

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)