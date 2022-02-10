Минфин Азербайджана выставит на аукцион гособлигации
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Создается специальный отдел для обеспечения медицинских потребностей инвалидов и семей шехидов 44-дневной войны - минздрав Азербайджана
Азербайджан не допустит, чтобы Армения еще 30 лет хранила молчание о пропавших без вести азербайджанцах – Лейла Абдуллаева
Геноцид в Малыбейли и Гушчулар является одним из самых кровавых преступлений против азербайджанского народа – Турал Гянджалиев
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Беспилотные летательные аппараты»
Достигнута предварительная договоренность о проведении в этом году в Баку заседания азербайджано-молдавской межправкомиссии
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с 30-й годовщиной массовой резни в селах Малбейли и Гушчулар
Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО)
Азербайджан в феврале - Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, стражи волшебной Терракоты, в поисках величайшего в мире сокровища (ВИДЕО)