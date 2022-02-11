В Азербайджане выпущена в обращение обновленная банкнота номиналом 20 манатов

БАКУ /Trend/ - Накануне 30-летия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выпущена в обращение обновленная 20-манатная банкнота, посвященная теме Карабаха, сообщили Trend в ЦБА.

По данным регулятора, выпуск осуществлен в рамках процесса обновления национальных банкнот Азербайджана за счет применения последних новшеств и технологий в международной практике.

Главными мотивами дизайна банкноты являются меч, шлем и щит, олицетворяющие силу, мощь и решимость азербайджанского народа, а также ряд других элементов, в том числе жемчужина карабахской флоры, символизирующая победу - харыбюльбюль.

На купюре отпечатано слово «Карабах».

Защитными элементами обновленной 20-манатной банкноты являются меняющая цвет голограмма с 3D-эффектом, Spark Live, водяной знак (Государственный герб Азербайджанской Республики), вертикальное оформление, микротекст и т. д.

"Обновленная банкнота номиналом 20 манатов будет находиться в обращении параллельно с банкнотами того же номинала, находящимися в обращении в настоящее время, и будет использоваться без ограничений", - говорится в сообщении ЦБА.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)