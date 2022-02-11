Недвижимое имущество азербайджанского AGBank выставят на аукцион
БАКУ /Trend/ - Со 2 марта на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО AGbank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.
Недвижимым имуществом банка является земельный участок площадью 0,1 га, расположенный в поселке Далгали в Хачмазском районе.
Его стартовая цена составляет 45 тысяч манатов.
Желающие принять участие в аукционе могут предоставить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (3-й этаж).
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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