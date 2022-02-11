Льготный кредит от Yelo Bank налоговикам

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank объявляет специальную кредитную акцию по случаю «Профессионального праздника работников налоговой службы».



Чтобы желания и цели наших клиентов осуществлялись максимально легко, кредиты наличными предлагаются налоговым служащим без поручителя и комиссии. В рамках кампании налоговики смогут получить кредит наличными до 30 тысяч манатов на максимальный срок 48 месяцев.

Отметим, что одними из других преимуществ получения кредита в Yelo Bank являются возможность получить полноценный кредит онлайн без посещения банка и гибкий процесс оформления. Заказать льготный кредит онлайн можно через официальный сайт банка, мобильное приложение, а также аккаунты в социальных сетях.

Дата окончания кампании - 11 февраля. Oнлайн-заказ:https://bit.ly/ylsdvw

Поздравляем всех сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником и желаем им успехов в работе!

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