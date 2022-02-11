В Азербайджане выставят на аукцион движимое имущество двух банков
БАКУ /Trend/ - 2 марта на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено движимое имущество ОАО AGbank и NBC Bank, находящихся в процессе ликвидации, сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.
Речь идет о двух банкоматах Wincor Nixdorf CINEO C2550 и Wincor Nixdorf ProCash 8000, принадлежащих ОАО AGBank, а также об автомобиле Nissan Tiida, принадлежащем ОАО NBC Bank. Стоимость банкоматов составляет 20 тысяч манатов, а автомобиля – 11 тысяч манатов.
Желающие принять участие в аукционе могут предоставить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (3-й этаж).
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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