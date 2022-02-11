Туркменистан утвердил программу социально-экономического развития Туркменистана на 2022 год

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил программу социально-экономического развития страны на 2022 год, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Соответствующее Постановление глава государства подписал сегодня на внеочередном заседании Халк Маслахаты, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Как сообщали ранее, в рамках внеочередного заседания Халк Маслахаты Милли Генгеша (Парламента) Туркменистана проходит также заседание Правительства страны, на котором в настоящее время рассматриваются итоги 2021 года.

Отмечено, что по итогам прошлого года рост ВВП страны составил 6,2 процента, а объём внешнеторгового оборота страны – 15,1 миллиарда долларов США.