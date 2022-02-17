Клиенты Mastercard будут путешествовать дешевле

Азербайджан стал первой страной, использующей HotelHub Travel - новую эксклюзивную платформу бронирования отелей, принадлежащую Panorama Travel Solutions.

Компания Mastercard эксклюзивно представила новую бонусную бесплатную платформу бронирования отелей для держателей своих карт в Азербайджане - HotelHub Travel (www.hotelhubtravel.com).

Теперь, посредством HotelHub, держатели карт Mastercard и Maestro могут при бронировании получать до 60% скидок в более чем 600 000 отелей и курортов по всему миру. Удобная платформа, доступная на английском, азербайджанском, русском и турецком языках, упрощает процесс бронирования, предоставляя лучшие онлайн-предложения в надежной глобальной гостиничной сети HotelHub.

«Мы рады запустить услугу HotelHub Travel для держателей карт в Азербайджане. Прежде чем MasterCard сделает эту услугу доступной пользователям своих карт по всему миру, первыми воспользоваться привилегией сэкономить на стоимости гостиничных услуг смогут азербайджанские держатели карт», - сказал региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, помимо поощрения пользователей, HotelHub Travel также предлагает еще один инструмент эмитента, который можно использовать для повышения и укрепления лояльности среди держателей карт».

Платформа HotelHub Travel была разработана в партнерстве с Mastercard компанией Panorama Travel Solutions, которая специализируется на разработке и управлении программами членства в поездках по всему миру. Panorama Travel Solutions является ведущим в мире членом Travel + Leisure Co., независимой туристической компании, насчитывающей около 20 санаториев, туристических клубов и туристических брендов, являющихся неотъемлемой частью компании.

В качестве следующего шага партнеры планируют расширить платформу на новые географические регионы начиная с Турции, Казахстана, Грузии, добавив другие туристические услуги (авиаперевозки, круизы, трансфер из аэропорта, прокат автомобилей, мероприятия и экскурсии) и превратиться в универсальную онлайн-платформу.

Примечания для редакторов:

О Panorama Travel Solutions

Panorama Travel Solutions специализируется на разработке и управлении программами членства в путешествиях. Panorama Travel Solutions предлагает клубы путешествий со скидкой и технологические решения для крупных работодателей, банков, розничных продавцов, торговых ассоциаций и других брендов в Соединенных Штатах Америки, Мексике, Азии и Европе.

Для получения дополнительной информации пройдите по ссылке: www.panoramatravelsolutions.com

О Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

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