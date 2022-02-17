Официальный курс маната к мировым валютам на 17 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 февраля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9287 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9287 1 австралийский доллар AUD 1,2193 1 аргентинский песо ARS 0,0160 1 белорусский рубль BYN 0,6648 1 бразильский реал BRL 0,3314 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1129 100 южнокорейских вон KRW 0,1419 1 чешская крона CZK 0,0791 100 чилийских песо CLP 0,2126 1 китайский юань CNY 0,2683 1 датская крона DKK 0,2592 1 грузинский лари GEL 0,5657 1 гонконгский доллар HKD 0,2179 1 индийская рупия INR 0,0226 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3075 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1823 1 швейцарский франк CHF 1,8439 1 израильский шекель ILS 0,5332 1 канадский доллар CAD 1,3362 1 кувейтский динар KWD 5,6182 1 казахский тенге KZT 0,0040 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1124 1 малайзийский ринггит MYR 0,4060 1 мексиканский песо MXN 0,0837 1 молдавский лей MDL 0,0947 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1907 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4274 1 российский рубль RUB 0,0224 1 сингапурский доллар SGD 1,2642 1 саудовский риал SAR 0,4530 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3847 1 турецкая лира TRY 0,1249 1 тайваньский доллар TWD 0,0610 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0604 100 японских йен JPY 1,4754 1 новозеландский доллар NZD 1,1348

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)