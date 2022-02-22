Назван объем операций в Азербайджане посредством «QR-кодов» в рамках Системы мгновенных платежей

Финансы 22 февраля 2022 17:19 (UTC+04:00)
Назван объем операций в Азербайджане посредством «QR-кодов» в рамках Системы мгновенных платежей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году посредством «QR-кодов» в рамках платформы Системы мгновенных платежей (СМП, AOS) совершены операции на 7,9 миллиона манатов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Центробанк.

Операции посредством «QR-кодов» в рамках AOS стали возможны с 2021 года.

По данным ЦБА, посредством «QR-кодов» в 2021 году были совершены 2,3 тысячи операций.

Система AOS была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года и позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская "CMA Small Systems AB". В настоящее время в систему интегрированы 21 банк, ООО «Аzərpoçt» и Государственное казначейское агентство минфина.

AOS позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отображаются на банковском счете получателя.

(Автор: Назрин Исрафилова)

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