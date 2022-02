БАКУ /Trend/ - Банки Азербайджана могут установить корреспондентские отношения с The Bank of New York Mellon, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Согласно информации, 22 февраля члены Экспертной группы по комплаенсу, действующей при АБА, встретились со стамбульской делегацией Bank of New York Mellon.

В ходе встречи были рассмотрены текущая ситуация с банками, действующими в Азербайджане, оценка корреспондентских отношений с банками Соединенных Штатов Америки, насколько функции AML/Compliance банков в настоящее время соответствуют требованиям международной практики и какие еще шаги должны быть предприняты банками для полного выполнения этих требований.

Кроме того, в ходе встречи зарубежные эксперты высоко оценили способность банков, действующих в Азербайджане, соответствовать современным требованиям, развиваться в соответствии с актуальными требованиями и быстрее реагировать на внезапные изменения в глобальном масштабе.

Отметим, что Ассоциация банков Азербайджана была создана в 1990 году. Основной ее целью является защита интересов членских организаций, помощь в удовлетворении их потребностей в различных видах деловых услуг и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 26 банков и 5 небанковских организаций.

(Автор: Назрин Исрафилова)