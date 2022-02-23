В Азербайджане вырос объем кредитов, выданных в секторе сельского хозяйства

Финансы 23 февраля 2022 15:43 (UTC+04:00)
В Азербайджане вырос объем кредитов, выданных в секторе сельского хозяйства
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