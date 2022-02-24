В Азербайджане наибольшая доля выданных за год кредитов пришлась на домохозяйства

Финансы 24 февраля 2022 15:14 (UTC+04:00)
В Азербайджане наибольшая доля выданных за год кредитов пришлась на домохозяйства
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