В Азербайджане организован тренинг для работников финансового сектора

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно со Службой финансового мониторинга организовал тренинг для специалистов действующих в стране банков на тему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (PL/TMM), сообщает Trend в среду со ссылкой на Центробанк.

Тренинг «Сбор данных профиля клиента, уровень риска и основы его определения» сфокусирован на различных симуляциях по PL/TMM с акцентом на обсуждении и решении практических вопросов в этой области. Обучение в рамках тренинга, которое продлится до 25 февраля, охватит не только специалистов банков, но и ответственных работников небанковских кредитных организаций, страховых компаний, инвестиционных компаний и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность.

(Автор: Назрин Исрафилова)