Азербайджанская купюра в 50 манатов признана лучшей новой банкнотой в мире

БАКУ /Trend/ - 22 февраля Международная ассоциация банкнот (IACA-USA) провела международную конференцию в Вашингтоне с участием ведущих центральных банков мира, сообщает Trend в среду со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, наряду с ЦБА, в конференции приняли участие представители банковских учреждений более 150 стран, в том числе Великобритании, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Австралии, Мексики, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Филиппин, Катара и др., а также Европейского центрального банка.

В рамках конкурса новых банкнот, выпущенных центральными банками стран, «Лучшей новой банкнотой мира» за тему, дизайн и системы защиты была объявлена обновленная банкнота Азербайджана номиналом 50 манатов.

(Автор: Назрин Исрафилова)