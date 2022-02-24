Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион

БАКУ /Trend/ - 24 февраля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 45,3 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7AZN/1USD.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.