В Азербайджане внесены изменения в Положение о банковском омбудсмене

БАКУ /Trend/ - 23 февраля 2022 года состоялось общее собрание Ассоциации банков Азербайджана (АБА), на котором были внесены изменения в ”Положение о банковском омбудсмене", сообщает Trend в четверг со ссылкой на Ассоциацию.

Согласно изменению, отныне банковский омбудсмен сможет рассматривать жалобы по суммам до 10 000 долларов. Ранее эта сумма составляла 2 000 долларов.

Напомним, что решение о создании банковского омбудсмена было принято на заседании общего собрания АБА от 3 февраля 2017 года. Цель состоит в том, чтобы устранить юридические и гражданские споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением или прекращением договоров между банками и физическими лицами, без обращения в суд.

Банковский омбудсмен рассматривает жалобы 22 банков и 1 НБКО по кредитам, денежным переводам, депозитам, кредитным картам.

(Автор: Назрин Исрафилова)