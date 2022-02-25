Азербайджанский Expressbank награжден за проекты в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Expressbank награжден за проекты в 2021 году в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и «Самая активная поддержка образования», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана.

Согласно информации, 23 февраля 2022 года состоялось общее собрание Ассоциации банков Азербайджана и на мероприятии «Banking Awards - 2021» организации-участники, экспертные группы и партнеры были награждены призами в соответствующих номинациях.

Отметим, что сеть обслуживания Expressbank состоит из 15 отделений. 8 из них расположены в Баку, а остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Барде, Гусаре, Хачмазе и Ширване.

(Автор: Назрин Исрафилова)